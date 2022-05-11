В Казани будет ограничено движение по улице Восход
В Казани частично ограничат движение автомобилей по улице Восход. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Ограничения будут действовать с 13 мая по 31 августа по проезжей части от улицы Серова до дома №43/3 по улице Восход.
Это связано с капитальным ремонтом дороги. Отмечается, что все работы будут проходить поэтапно.
На днях стало известно, что в Казани продлили ограничение движения на участке автодороги по улице Стадионной. Проезд будет закрыт до 15 апреля 2023 года. Здесь ведется строительство жилого дома.
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