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В Казани продлили ограничение движения по улице Фатыха Амирхана до мая

16:17, 28.03.2022
В Казани продлили ограничение движения по улице Фатыха Амирхана до мая
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани продлили ограничение движения для транспорта на участке ул. Фатыха Амирхана. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Вдоль проезжей части на ул.Амирхана, от пересечения с ул.Чистопольской до пересечения с ул.Четаева в сторону проспекта Ямашева, продолжается ремонт канализационного коллектора. Ограничение будет действовать до 17 мая.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Участок по улице Фатыха Амирхана закрывали для автомобилей до марта.

В Казани стартовала реконструкция аварийного участка третьего северного коллектора. Его протяженность составляет 2 км. Работы планируют завершить до конца текущего года.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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