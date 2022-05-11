Процедуру банкротства Nord Stream 2 AG приостановили до сентября 2022 года

Процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG приостановлена до 10 сентября 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Согласно заявлению, суд швейцарского кантона Цуг выдал заявителю временный мораторий на выплаты кредитов. Временным административным управляющим назначена компания Transliq AG.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершили 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, пролегающих от побережья России через Балтийское море до Германии. Он должен был стать одним из основных путей поставки российского газа в Европу.

Фото: скриншот nord-stream-2

В феврале немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о прекращении сертификации «Северного потока — 2». Решение принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля лидер США Джо Байден поручил ввести санкции против Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток — 2».

Дарья Акимова