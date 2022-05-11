В Бугульме восстановили подачу холодной воды, без которой из-за аварии оставались почти 22 тысячи человек

В Бугульме устранили аварию на трубопроводе D-400 мм по ул. Михаила Калинина, д. 63, из-за которой без холодной воды с вечера 10 мая оставались 21 798 жителей, в том числе 6 930 детей. Восстановительные работы завершены сегодня в 11.45.

На данный момент водоснабжение восстановлено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, без холодной воды находились 254 многоквартирных и 50 частных домов по улицам Ленина, Комсомольской, Советской, Калинина, Октябрьской, Вахитова, Циолковского. Нет ее и в 28 социально значимых объектах, в числе которых 10 школ, 15 детских садов, инфекционная больница, санаторий «Вита» и профилакторий «Ялкын».



Отметим, что население Бугульмы, согласно открытым источникам, — чуть более 80 тысяч человек. То есть без холодной воды оставалась четверть горожан.

Татьяна Демина