Почти 22 тысячи жителей Бугульмы остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

В Бугульме 21 798 жителей, в том числе 6 930 детей, остались без холодной воды из-за порыва трубопровода D-400 мм по ул. Михаила Калинина, д. 63. Это почти четверть населения города.

Без холодной воды остались 254 многоквартирных и 50 частных домов по улицам Ленина, Комсомольской, Советской, Калинина, Октябрьской, Вахитова, Циолковского. Нет ее и в 28 социально-значимых объектах, в числе которых 10 школ, 15 детских садов, инфекционная больница, санаторий «Вита» и профилакторий «Ялкын», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

О порыве на трубопроводе сообщили ночью 10 мая. Устранить аварию пообещали до 4 утра 11 мая. Однако сообщения о ликвидации порыва пока не поступило.

В апреле сразу несколько аварий на сетях водоснабжения произошло в Казани. Так, 20 апреля в Советском районе города из-за свища на водопроводе диаметром 400 мм на ул. Глушко, 8а без холодной воды остались 15 многоквартирных и 100 частных жилых домов с наделением 7,7 тысячи человек, в числе которых 2,5 тысячи детей. Аварию устранили к полудню следующего дня, 21 апреля.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

19 апреля в Приволжском районе Казани по ул. Авангардной, 56 авария случилась на водопроводе диаметром 315 мм. Без холодного водоснабжения на время оставались 100 жилых домов — 16 многоквартирных и 84 частных, в которых проживают 3 210 человек, в том числе 950 детей, а также одна школа и один детский сад.



Авария произошла и утром 15 апреля в Казани на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм. Из-за этого отключили водоснабжение, что затронуло 94 многоквартирных дома, три детских сада и четыре школы. Аварию устранили 16 апреля.





Татьяна Демина