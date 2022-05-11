В 2022 году в Казани на территории префектуры «Старый город» отремонтируют 24 двора
В 2022 году по республиканской программе «Наш двор» на территории префектуры «Старый город» отремонтируют 24 двора. Работы пройдут на улицах Шигабутдина Марджани, Татарстан и других.
Отремонтировать планируется дворы по следующим адресам:
- ул. Портовая, 2, 9, 11, 15, 17;
- ул. Меховщиков, 1, 3, 2а, 4, 4а;
- ул. Зайцева, 14;
- ул. Девятаева, 7, 9;
- ул. М. Гафури, 2;
- ул. Ахтямова,16;
- ул. Татарстан, 3/2;
- ул. Нариманова, 66а;
- ул. Г. Тукая, 9, 31;
- ул. Г. Камала, 18;
- ул. Лево-Булачная,16;
- ул. Шигабутдина Марджани, 52;
- ул. Зайни Султана, 19;
- ул. Ямская, 11.
Всего с момента образования префектуры в 2011 году на ее территории провели ремонт в 76 дворах, из них в 26 — по программе «Наш двор». Это 48% от общего числа дворов исторического центра. Всего на территории префектуры расположены 160 придомовых территорий, сообщает пресс-служба «Старого города».
С середины апреля в Казани начались работы по благоустройству 97 дворов в рамках программы «Наш двор». Всего в этом году обустроят территории 466 домов, а общий бюджет программы составит 2,5 млрд рублей.
В конце марта стало известно, что в Татарстане расширили список дворов многоквартирных домов, которые планируют отремонтировать и благоустроить. В Казани перечень пополнился 45 новыми объектами, в Набережных Челнах добавлены еще 38 дворов, в Альметьевском районе — 24, в Заинском районе — 21, в Елабужском районе — 15 и так далее.
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