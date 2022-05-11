В 2022 году в Казани на территории префектуры «Старый город» отремонтируют 24 двора

Фото: Префектура "Старый город"

В 2022 году по республиканской программе «Наш двор» на территории префектуры «Старый город» отремонтируют 24 двора. Работы пройдут на улицах Шигабутдина Марджани, Татарстан и других.

Отремонтировать планируется дворы по следующим адресам:

ул. Портовая, 2, 9, 11, 15, 17;

ул. Меховщиков, 1, 3, 2а, 4, 4а;

ул. Зайцева, 14;

ул. Девятаева, 7, 9;

ул. М. Гафури, 2;

ул. Ахтямова,16;

ул. Татарстан, 3/2;

ул. Нариманова, 66а;

ул. Г. Тукая, 9, 31;

ул. Г. Камала, 18;

ул. Лево-Булачная,16;

ул. Шигабутдина Марджани, 52;

ул. Зайни Султана, 19;

ул. Ямская, 11.

Всего с момента образования префектуры в 2011 году на ее территории провели ремонт в 76 дворах, из них в 26 — по программе «Наш двор». Это 48% от общего числа дворов исторического центра. Всего на территории префектуры расположены 160 придомовых территорий, сообщает пресс-служба «Старого города».

Фото: префектура «Старый город»

С середины апреля в Казани начались работы по благоустройству 97 дворов в рамках программы «Наш двор». Всего в этом году обустроят территории 466 домов, а общий бюджет программы составит 2,5 млрд рублей.



В конце марта стало известно, что в Татарстане расширили список дворов многоквартирных домов, которые планируют отремонтировать и благоустроить. В Казани перечень пополнился 45 новыми объектами, в Набережных Челнах добавлены еще 38 дворов, в Альметьевском районе — 24, в Заинском районе — 21, в Елабужском районе — 15 и так далее.

Дарья Акимова