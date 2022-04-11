В Казани начинается реализация программы «Наш двор — 2022»

Фото: Ринат Назметдинов

В середине апреля в Казани начнутся работы по благоустройству 97 дворов в рамках программы «Наш двор». Всего в этом году обустроят территории 466 домов, а общий бюджет программы составит 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города



Во дворах построят более 2 тысяч дополнительных парковочных мест, установят новые опоры с энергосберегающими светодиодными лампами, а также малые архитектурные формы. Отмечается, что озеленение территорий будет осуществляется управляющими организациями совместно с жителями.

Всего комплекс благоустройства включает в себя шесть видов работ: ремонт дорог и тротуаров, установка скамеек и урн, хозяйственно-бытового оборудования, детского и спортивного оборудования, наружного освещения и контейнерных площадок.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах дан старт ремонтным работам в городских дворах по программе «Наш двор». Отмечается, что в этом году благоустроят 119 дворов, а бюджет программы составит 1,8 млрд рублей.



На прошлой неделе президент республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что с 15 апреля по 30 мая в республике пройдет онлайн-голосование за объекты благоустройства общественных пространств и дворов на 2023 год.



Максим Кокунин