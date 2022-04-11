Новости общества

12:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани начинается реализация программы «Наш двор — 2022»

11:18, 11.04.2022 2
В Казани начинается реализация программы «Наш двор — 2022»
Фото: Ринат Назметдинов

В середине апреля в Казани начнутся работы по благоустройству 97 дворов в рамках программы «Наш двор». Всего в этом году обустроят территории 466 домов, а общий бюджет программы составит 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города

Во дворах построят более 2 тысяч дополнительных парковочных мест, установят новые опоры с энергосберегающими светодиодными лампами, а также малые архитектурные формы. Отмечается, что озеленение территорий будет осуществляется управляющими организациями совместно с жителями.

Всего комплекс благоустройства включает в себя шесть видов работ: ремонт дорог и тротуаров, установка скамеек и урн, хозяйственно-бытового оборудования, детского и спортивного оборудования, наружного освещения и контейнерных площадок.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах дан старт ремонтным работам в городских дворах по программе «Наш двор». Отмечается, что в этом году благоустроят 119 дворов, а бюджет программы составит 1,8 млрд рублей.

На прошлой неделе президент республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что с 15 апреля по 30 мая в республике пройдет онлайн-голосование за объекты благоустройства общественных пространств и дворов на 2023 год.

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:25
    это радует, что программа не свернули, а все идет по плану
    Ответить
  • Анонимно 12:31
    Хорошо бы Мэрия Казани пришла на открытие и посмотрела как завершили программу Наш двор-2021 по ул.Чистопольская, д.5
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также