Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу
Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом сообщает ТАСС.
Документ, одобренный обеими палатами конгресса США, должен упростить оказание военной помощи стране. Согласно документу, он временно снимает ряд требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению. Законопроект представил сенатор от американского штата Техас Джон Корнин в январе этого года.
Ленд-лиз — государственный акт США, позволивший в годы Второй мировой войны поставлять своим союзникам боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье без оплаты. Все поставки по нему оплачивало казначейство США. Возврат оставшегося исправного оружия и техники нужно было производить после завершения военных действий.
Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не оставляет ФРГ другого выбора, как поставлять оружие Украине. По его словам, Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.
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