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Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

22:20, 09.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу
Фото: wikipedia.org

Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, одобренный обеими палатами конгресса США, должен упростить оказание военной помощи стране. Согласно документу, он временно снимает ряд требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению. Законопроект представил сенатор от американского штата Техас Джон Корнин в январе этого года.

Ленд-лиз — государственный акт США, позволивший в годы Второй мировой войны поставлять своим союзникам боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье без оплаты. Все поставки по нему оплачивало казначейство США. Возврат оставшегося исправного оружия и техники нужно было производить после завершения военных действий.

Фото: pixabay.com

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не оставляет ФРГ другого выбора, как поставлять оружие Украине. По его словам, Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.

Дарья Акимова
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