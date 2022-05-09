Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в матче «Финала шести» в Казани
Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в полуфинальном матче «Финала шести», проходившем в Казани. Об этом пишет «РИА Новости».
Игра завершилась со счетом 3:1 (25:21, 25:18, 19:25, 25:23) в пользу московской команды. Так, «Динамо» стало первым финалистом чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
В другом полуфинальном матче сегодня встретятся казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Финальная игра и матч за третье место пройдут 10 мая.
7 мая казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» — 3:0 (25:23, 27:25, 25:23) в завершающем матче группового этапа «Финала шести». Самыми результативными в составе казанцев стали Дмитрий Волков (16 очков), Максим Михайлов (12 очков) и Бартош Беднож (8 очков).
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