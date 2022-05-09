«Зенит-Казань» уступил «Локомотиву» в полуфинале «Финала шести»

«Зенит-Казань» уступил новосибирскому «Локомотиву» в полуфинале «Финала шести». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Матч завершился со счетом 3:0 (25:23, 25:23, 25:21) в пользу новосибирцев.

Завтра «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», победившим сегодня в полуфинальной игре «Финала шести» и ставшим первым финалистом чемпионата России по волейболу среди мужских команд. «Зенит-Казань» проведет игру с петербургским «Зенитом».

7 мая казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» — 3:0 (25:23, 27:25, 25:23) в завершающем матче группового этапа «Финала шести». Самыми результативными в составе казанцев стали Дмитрий Волков (16 очков), Максим Михайлов (12 очков) и Бартош Беднож (8 очков).

Дарья Акимова