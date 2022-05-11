Эксперты назвали средний возраст заемщика в России

Фото: Максим Платонов (архив)

В России в последние годы сохраняется тенденция постепенного увеличения возраста среднего заемщика. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



За последний год возраст российского заемщика увеличился на 0,2 года и составил 43,4 года, по состоянию на 1 апреля. Этот показатель увеличился в основном у заемщиков старше 40 лет. В возрастном диапазоне старше 65 лет зафиксирован рост на 0,5 п.п.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в общей возрастной структуре заемщиков продолжает расти в том числе доля граждан моложе 25 лет. Возрастная категория от 30 до 39 лет — самая многочисленная, ее доля составляет порядка 30%. Доля граждан моложе 40 лет в этой структуре продолжает сокращаться, за исключением вышеупомянутых самых молодых заемщиков.

Фото: Максим Платонов

Как подсчитали в НБКИ, в марте 2022 года в Татарстане выдали 17,1 тысячи потребительских кредитов. Это на 55,4% меньше по сравнению с февралем. Средний размер потребительского кредита в республике в марте составил 132 565 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он обрушился на 45,9%, рассказали в НБКИ.

Маргарита Головатенко