Как инвестировать в кризис: идеи, предложения и советы

Где спрятать деньги от инфляции? Вкладывать в недвижимость, в золото, в акции или в реальный сектор?

Фото: Дмитрий Резнов

Эксперты, представляющие различные отрасли экономики, обсудили на бизнес-бранче «Реального времени», какие перспективы они сейчас видят в разных инвестиционных активах. Что делать среднестатистическому гражданину, который накопил определенную сумму денег и сейчас боится, что их «съест» инфляция? Купить квартиру или укрываться в золоте? Как правильно вести себя на фондовом рынке и стоит ли вкладываться в производство? Все сходятся в одном: кризис — время больших возможностей. По каким корзинам разложить метафорические яйца; к каким секторам экономики стоит присмотреться начинающему и опытному инвестору; чем 2022 год на рынке жилой недвижимости отличается от 2021 и подешевеют ли квартиры в Казани; что происходит на фондовом рынке прямо сейчас — в репортаже об этой дискуссии.

Низкие ставки по ипотеке были на рынке недолго

По результатам исследования ВЦИОМа, 46% россиян считают покупку недвижимости самым надежным способом вложения денег. В этой связи покупатели действуют в полном согласии с сентенцией Марка Твена: «Покупайте землю, ее больше никто не производит». Эльвира Галяутдинова, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу #Суварстроит, рассказала о том, каковы сегодня перспективы у инвестиций в жилую недвижимость. Но чтобы понять текущую ситуацию, необходимо рассмотреть предпосылки, поэтому эксперт начала свой рассказ с ретроспективного обзора рынка жилой недвижимости в Казани, сравнивая ситуацию сегодня с обстановкой на рынке в 2021 году:

— В 2021 наши покупатели имели возможность брать ипотеку под 6%, первоначальный взнос варьировался от 10 до 20%, а ежемесячные платежи — в среднем от 15 до 45 тысяч. В тот момент на рынке сформировался большой пул людей, которые, вложив небольшие накопления и воспользовавшись материнским капиталом, становились инвесторами. И тогда они имели достаточно простой способ входа на рынок с минимальными рисками. Сегодня дела обстоят совсем по-другому. Ставки по ипотеке выросли до двузначных цифр и доходят до 20%, первоначальный взнос начинается от 20%. Стоимость входа на рынок серьезно выросла, потому что квартиры сильно подорожали, на рынке присутствует некоторая степень непредсказуемости.

Соответственно, ключевой вывод: первый квартал показал высокую динамику продаж в сфере объектов недвижимости, потому что люди пытаются сохранить свои средства

Эльвира Галяутдинова напоминает: к хорошему люди привыкают очень быстро, а ведь рекордно низкая ставка по ипотеке была достаточно кратковременным явлением в истории российской экономики. Начиная с 2011 года, ставка варьировалась в среднем от 10 до 12%. Сейчас мы видим, что она постепенно опускается с 20% к этим значениям, действуют и ипотечные ставки с льготной господдержкой до 12% и 5% (по семейной ипотеке).

— Та ставка по ипотеке, которая сегодняшнему покупателю кажется слишком высокой, в действительности устанавливается на адекватном уровне. Опытного инвестора не пугает сегодняшняя ставка. Он оценивает экономические показатели и понимает: оформляя ипотеку со ставкой ниже, чем ключевая ставка регулятора (а сейчас это именно так), он уже зарабатывает, — объясняет эксперт.

По сравнению с допандемийным 2019 годом обстановка для частного инвестора кардинально изменилась. Если два года назад депозиты, облигации, акции были практически безрисковым и достаточно управляемым направлением инвестиций, то сейчас, по мнению Галяутдиновой, они превратились в высокорисковые активы. И сегодня люди более охотно рассматривают в качестве объектов для инвестирования консервативные вещи: квартиры, землю, золото. Топ-менеджер #Суварстроит предупреждает: несмотря на сложившиеся на рынке мифы о том, что квартиры в Казани остановятся в цене и даже подешевеют, это вовсе не так. Экономисты не видят факторов, которые спровоцировали бы снижение цен. Объем земельных участков под застройку сокращается, стройматериалы и оборудование дорожает, так что предпосылки складываются скорее в сторону дальнейшего удорожания жилья.

Люди считают недвижимость защитным активом

— Ввиду того что сейчас многие застройщики приостановили запуск новых объектов в продажу, в ближайшие полтора — два года может сформироваться серьезный дефицит предложений. Соответственно, ключевой вывод: первый квартал показал высокую динамику продаж в сфере объектов недвижимости, потому что люди пытаются сохранить свои средства, — объясняет Эльвира Галяутдинова и рассказывает о том, как застройщики пытаются интенсифицировать работу с такими инвесторами. Лучшим партнером девелопера в этом деле становится банк. Например, интересная коллаборация сложилась у #Суварстроит с ПАО “Сбербанк”.

Эксперты, представляющие различные отрасли экономики, обсудили на бранче «Реального времени», какие перспективы они сейчас видят в разных инвестиционных активах

Срок действия линейки краткосрочных банковских вкладов под высокий процент, которые были предложены частному вкладчику в начале марта, скоро истекает. Люди снова зададутся сложным вопросом о том, что делать с накоплениями и куда их выгоднее вложить.

Сбер и #Суварстроит разработали совместную программу, по которой клиент может обменять свой вклад на квартиру. Ему предлагается несколько вариантов: можно купить объект недвижимости, полностью оплатив его наличными, и получить при покупке дисконт от застройщика в размере 8%. Второй механизм — использовать средства, находящиеся на банковском депозите, в качестве первоначального взноса по ипотеке, получив при этом дисконт ставки в 0,5 п.п. Аналогичных предложений на рынке пока нет. Представительница #Суварстроит говорит, что уникальная программа, запущенная совсем недавно, уже демонстрирует высокий спрос среди клиентов.

Такое чувство, что люди достали деньги из-под подушки и принесли их на банковские депозиты. Теперь перед многими из них стоит выбор, что же делать дальше

Интерес частных инвесторов к недвижимости подтверждает и Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением Банк Татарстан ПАО «Сбербанк». Однако сначала он констатировал общее снижение количества заявок на кредиты — все-таки резкий рост ставок погоды на этом направлении не улучшил.

— Что делать в этой ситуации? — рассуждает Руслан Ахатов. — Сейчас мы видим, что деньги в экономике есть, даже несмотря на то, что растет инфляция. Те вклады, которые от нас оттекали в феврале, вернулись назад, причем общий объем вкладов, по сравнению с февралем, даже вырос. Такое чувство, что люди достали деньги из-под подушки и принесли их на банковские депозиты. Теперь перед многими из них стоит выбор, что же делать дальше. Пассивные инвесторы оставляют деньги на вкладах, чтобы их сохранить. Активные хотят их преумножить, а недвижимость всегда была преумножающим фактором. Люди считают ее защитным активом.

Количество металлических счетов выросло в 4 раза

Как объясняет Руслан Ахатов, рынок должен предложить варианты инвестирования для инвесторов любого «душевного склада». Кроме того, нужно диверсифицировать свои активы и не складывать «все яйца в одну корзину» (то есть все деньги в один инвестиционный актив) — так получается меньше рисков потерять всё и сразу.

Сегодня банкиры замечают еще одну классическую тенденцию: многие стремятся спрятаться еще в одном традиционном защитном активе — в золоте и других драгоценных металлах. Количество металлических счетов в Сбере, по сравнению с декабрем 2021 года, в марте 2022 выросло в целых 4 раза. А средний чек по таким счетам вырос вдвое. По всей России в Сбере в металлические счета вложены 15 миллиардов рублей, и эта сумма растет.

— Слиток — удобная и понятная инвестиция: его можно физически пощупать, — объясняет топ-менеджер Сбера. — Но люди покупают не только слитки, но и металлические счета. Грубо говоря, это тот же вклад, который открывается, и к нему привязывается стоимость актива — золота, палладия или серебра. Люди стали вкладываться в металлы, потому что они растут в цене. Но этот рост — волнообразный. Если смотреть на его график, то видно, что «в короткую» вкладываться в металлы, наверное, имеет мало смысла, а вот на горизонте, скажем, в три года золото ведет себя достаточно интересно.

Впрочем, каждый инвестор решает для себя сам, в какой момент входить в рынок, а когда наступает время фиксировать прибыль. Можно продать металлические активы в любой момент, который покажется человеку подходящим по рыночной конъюнктуре. И эти моменты нужно уметь «ловить», чтобы не остаться в убытке.

Каждый потенциальный «металлический инвестор» должен понимать: сегодня, по оценкам аналитиков, рынок биржевых товаров находится на историческом пике. Сложно предсказать, куда он пойдет дальше. Очевидно пока одно: золото находится на пике, куда его «загнали» пандемия и спецоперация России в Украине. И что будет происходить дальше, аналитики не берутся предсказывать: оно может начать дешеветь, а может продолжить восхождение.

Можно продать металлические активы в любой момент, который покажется человеку подходящим по рыночной конъюнктуре

Руслан Ахатов разводит руками:

— Мы же не могли с вами предсказать пандемию, например? Точно так же мы не знаем и того, какие еще кризисы впереди. Если что-то еще случится, золото продолжит дорожать. Но мы всегда советуем сбалансировать портфель: часть вложить в недвижимость, часть — в металлические счета, скажем. Не нужно быть очень квалифицированным инвестором, чтобы вложиться в те же золотые слитки: это сегодня делается за пару минут в банковском приложении. Более высокая квалификация требуется для работы с ценными бумагами. Но основная масса населения все-таки действует по старинке, покупая традиционные активы.

Эксперт говорит, что все драгоценные металлы сегодня показывают интересную динамику, так что есть из чего выбрать. Например, можно присмотреться к палладию — цены на него поднимаются из-за санкций.

«Быть владельцем иностранных акций сегодня беспокойно»

А что же с ценными бумагами? Только российский инвестор приучился вкладывать в них свободные средства, только наш рынок привык к работе с иностранными фондовыми рынками, как вдруг торговля акциями сильно осложнилась. Вадим Ложкин, директор филиала «Открытие Инвестиции» в Казани, констатирует: поскольку группа «Открытие» одной из первых попала под санкции, то за две первые мартовские недели звонков от клиентов в филиал поступило больше, чем за шесть предыдущих месяцев совокупно. Всех интересовал один и тот же вопрос: «Что будет с нашими иностранными ценными бумагами?». Комплексное решение нашлось — есть неподсанкционная компания, которая продолжит хранить и обслуживать эти бумаги, но ситуация все равно складывается тревожная.

— Большая часть нашего портфеля — российские ценные бумаги, — объясняет Вадим Ложкин. — С ними инфраструктурно все спокойно, Московская биржа продолжила торги после трехнедельного перерыва в марте. В первые несколько дней после начала торгов российский рынок ценных бумаг рос, это движение сохраняется и сейчас. Курс акций, безусловно, ниже, чем был до кризиса. Мы сейчас живем в мире большой неопределенности и непонимания, как события будут развиваться дальше. И эта неопределенность, конечно же, давит на стоимость компаний. Но по российским бумагам хотя бы можно сказать точно: нет того инфраструктурного риска, который сложился с бумагами иностранными.

Ложкин поясняет, почему быть российским владельцем иностранной ценной бумаги сейчас беспокойно. В частности, брокеры пока не знают, когда решится проблема «моста» между Национальным расчетным депозитарием и крупнейшим европейским депозитарием Euroclear (24 февраля Euroclear объявил, что отказывается обрабатывать операции клиентов из России и Беларуси, прекратил все корреспондентские отношения с НРД). Это может затянуться на несколько лет, хотя игроки рынка стараются оптимистично надеяться на то, что проблемы решатся за несколько месяцев.

Мы сейчас живем в мире большой неопределенности и непонимания, как события будут развиваться дальше

— Но сегодня мы в той или иной степени позитивно смотрим в будущее. Надеемся, что скоро большей части клиентов мы сможем снова предложить комфортные условия торговли иностранными ценными бумагами, — говорит эксперт.

Как правильно владеть акциями

Что касается российских бумаг, то здесь, по словам специалистов, мало что поменялось, схема остается прежней: нужно попытаться определиться с отраслью и выбрать компании, которые, по мнению инвестора, выиграют в состоянии текущего кризиса. Алексей Корнилов, ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции», объясняет:

— Акции сейчас остаются интересным классом активов. Амплитуда их волнообразного ценового графика максимальна, поэтому они подвержены наибольшему риску. Но есть и обратная сторона медали: благодаря этому инвесторы требуют более высокую риск-премию в качестве дохода. Получается, что это инструмент, который несет наибольшую ожидаемую доходность, по сравнению с другими. Сегодня высокая ключевая ставка задает темп доходности остальных рыночных инструментов, в том числе и акций. Поскольку это временная ситуация, то по облигациям мы не видим такой доходности — на 5 лет под высокий процент разместиться в них не получится. Но по акциям, благодаря тому, что там много рисковых надбавок, можно даже увидеть ожидаемую доходность выше ключевой ставки. Поэтому сейчас мы видим интересную ситуацию: кризис — время возможностей для инвестора.

Алексей Корнилов говорит, что по сравнению с предыдущим большим обвалом рынка в 2014 — 2015 году, сейчас ситуация другая: тогда резко дешевели сырьевые товары, а сейчас они продолжают укрепляться. Поэтому фондовые аналитики смотрят позитивно, например, на сырьевой сектор российского рынка. Многообещающе выглядят энергетический сектор, металлургические компании. ИТ-сектор тоже считается интересным направлением — благодаря мегатренду на цифровую трансформацию, его акции имеют естественную тенденцию к росту.

— Единственное, о чем мы предупреждаем — портфель не должен быть собран из узкого сектора компаний. Заходить в акции надо как можно шире, чтобы не упустить возможностей. Потому что с узким сектором можно ошибиться в выборе и остановить свой взор на компании, которая окажется слабейшей в восстановлении. А мы ведь хотим воспользоваться восстановлением рынка, сделать правильные ставки. Чтобы этого добиться, нужно диверсифицировать свой портфель акций, чтобы уловить восстановление, где бы оно ни происходило, — советует эксперт.



Рынок ценных бумаг в России, вопреки ожиданиям многих, продолжает оставаться оживленным. Даже в марте,когда целых три недели торгов не былововсе, открылось 750 тысяч брокерских счетов. Эксперты ждут сравнимых цифр по итогам апреля. Так что можно считать, что акции — это массовый сегмент инвестирования в России.

Но Вадим Ложкин констатирует, что массовость эта довольно хаотична:

— Ключевой вопрос — в том, как люди подходят к выбору ценной бумаги, потому что на рынке множество новичков, инвесторов, взрощенных так называемыми независимыми советниками. Очень многие покупали ценные бумаги, не анализируя, а на эмоциях. В марте всех их ждал холодный душ.

Алексей Корнилов предупреждает:

— Многие рассматривают инвестиции в акции как инструмент для спекуляций, для ежедневного заработка. Так рассматривать фондовый рынок — ошибка. Все-таки акции — долгосрочный инструмент инвестирования. Время — друг для этого класса активов. Да, здесь самый крутой тренд в плане роста (благодаря высоким рискам). Но и волатильность тоже наивысшая. Поэтому на коротких периодах можно поймать неприятную волну — снижение рынка. Но если ваш горизонт, скажем, 10 лет, то очень сложно найти сегмент, который в 10-летней перспективе давал бы отрицательную доходность. Более чем в 80% случаев на этом горизонте доходность положительная. И чем длиннее этот горизонт, тем выше вероятность того, что ожидаемая доходность этого класса активов превратится в реальную. К акциям, конечно, нужно относиться, прежде всего, как к инструменту преумножения капиталов: на Западе таким образом люди обеспечивают себе комфортную жизнь на пенсии, начиная формировать фондовый портфель еще с молодости. И вот такое инвестирование на длинном горизонте — то, к чему мы призываем и постепенно придем.

Многие рассматривают инвестиции в акции как инструмент для спекуляций, для ежедневного заработка. Так рассматривать фондовый рынок — ошибка

Эксперты отмечают: каждый должен ответственно относиться к своим финансам, к своей жизненной ситуации. Последние деньги нести на фондовый рынок не надо, ни один из нас не должен рассчитывать на то, что на рынке всегда будет царить безоблачная ситуация. Этот совет относится абсолютно ко всем видам активов, как справедливо замечают гости бранча «Реального времени». Кстати, акции имеют самый маленький порог входа, по сравнению с остальными активами для инвестирования. Начать инвестировать в фондовый рынок, покупая по одной-две бумаги, можно, имея в кармане условные 200 рублей.

«Считаю, что инвестировать надо в себя, в свое производство, в импортозамещение»

Артур Николаев, первый заместитель председателя правления — директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ, рассуждает еще об одном интересном способе инвестиций — о вложениях в бизнес. Сегодня, как он говорит, в ТПП РТ состоят 2 405 компаний, и перед многими открываются неплохие перспективы. Специалист видит в сложившейся ситуации интересные возможности для инвестирования в бизнес:

— С одной стороны, сейчас наступил тяжелый момент. Экспортеры, например, вынуждены резко менять страновые направления. Параллельно с этим мы видим, как приостанавливают работу в России организации с иностранным участием. Хорошо это или плохо? С одной стороны, на рынке остается меньше товаров и возможностей получения услуг. С другой, свято место пусто не бывает, природа не любит вакуума. И в такие моменты наши активные предприниматели пытаются подловить возможность занять освобождающиеся ниши. Так что появляются хорошие возможности для инвестирования. Я считаю, что в данном случае инвестировать надо в себя, в свое производство, в импортозамещение.

Однако Николаев обращает внимание на то, что бизнес ждет поддержки и от государства. Ведь процесс инвестирования — достаточно длительный, и хотелось бы видеть некий аналог проектного финансирования для самых разнообразных импортозаместительных предприятий.

С одной стороны, на рынке остается меньше товаров и возможностей получения услуг. С другой, свято место пусто не бывает, природа не любит вакуума

Инвестиции эти необходимы — по словам представителя ТПП РФ, другого выхода просто нет, и нет смысла надеяться на хитрые схемы с серым импортом через Китай, Казахстан или Турцию. Эксперт, напротив, уверен: защитить отечественного импортозаместителя нужно, в том числе и вводя некие ограничения на внешний завоз продукции из-за рубежа. Условно говоря, придержать часть освобождающихся ниш для собственного производителя, не дать их занять вездесущим китайским экспортерам:

— Инвестиции, которые мы увидим, мы должны защитить с точки зрения внешнего завоза продукции. Сначала нужно определять проектные сроки, объемы, исключить возможность монополизма (потому что это может привести к слому рынка). Но на этот период, пока компании вкладываются в себя, в оборудование и технологии (которые тоже не так просто будет завезти), в компетенции людей (которые надо прокачивать), государство должно сказать: «Мы вас защищаем, и до этого времени китайский дешевый продукт не должен появляться в России». Разумеется, совсем жесткого барьера ставить нельзя, все нужно делать гармонично, но к этому нужно идти. Надо развивать свое производство и инвестировать в него!

«Те, кто будет сейчас производить любые товары, будут на коне!»

Артур Николаев говорит: сегодня перспективно практически любое производственное направление, какое ни возьми. Выгодно в перспективе выглядит и агропромышленный бизнес, и промышленные предприятия.

Государство должно сказать: «Мы вас защищаем, и до этого времени китайский дешевый продукт не должен появляться в России»

Итак, инвестиции в производство выглядят довольно перспективно. Но, как и его коллеги, эксперт призывает каждого потенциального инвестора объективно оценивать свои возможности, стараться оставлять себе пространство для маневра и иметь финансовую «подушку безопасности»:

— Яйца должны быть разложены по разным корзинам, чтобы сохранить свои финансовые возможности в будущем. У каждого ситуация индивидуальная, но к любой инвестиции, в том числе в бизнес, нужно подходить осторожно. Но если уж вкладываться — то в производство. Продовольственная безопасность прокачивается сегодня — там есть что выбрать. Взять тот же посадочный материал — он же до сих пор завозится к нам, а нужно развивать свое. Или, скажем, промышленная безопасность. Мы сейчас видим, что ее надо было еще 10 — 15 лет назад развивать, а не рассчитывать на хорошие деньги от сырьевого комплекса. Так что те, кто сейчас будет производить любые товары, будут на коне!

Эксперт обращает внимание на то, что Татарстан сегодня выглядит в плане инвестирования в производство весьма перспективно — в республике сложилась уникальная инфраструктура. Здесь множество ТОСЭР и ОЭЗ, построены ИТ-парки и объекты промышленной кооперации. Так что вдумчивый инвестор найдет, во что вложиться.

Поддерживает бизнесменов и государство, но, как констатирует эксперт, впереди еще много работы в этом плане. ТПП РТ выходит с предложениями и на региональном, и на федеральном уровне, и в первую очередь предлагает двигаться в сторону финансовых инструментов. А самой интересной программой из действующих сегодня Артур Николаев считает субсидирование понесенных затрат на покупку оборудования для ряда предприятий, находящихся в промпарках. Эксперт предупреждает потенциального инвестора о том, что на государство можно надеяться, но и самому плошать не рекомендуется:

— Мы всегда говорим, что предпринимателю в первую очередь нужно рассчитывать на себя, на свою команду и на идею, и только потом на гранты и субсидирование.

«Вкладывать деньги надо в то, в чем ты разбираешься!»

Управляющий партнер ООО «Фонд Прямых Инвестиций» Руслан Халилов тоже уверен, что вкладываться нужно в реальный сектор производства, причем так, чтобы иметь возможность самостоятельно контролировать все происходящее:

— Мы работаем только в реальном секторе экономики, занимаемся созданием предприятий во всех секторах (кроме общественного питания). Я убежден: вкладывать деньги надо в то, в чем ты разбираешься, и в то, что ты можешь контролировать. А вкладывать в бизнес чужого дяди — это риски, на которые мы не влияем.

Халилов объясняет: пассивные инвестиции во вклады, в металлы, в ценные бумаги могут быть застрахованы и в принципе не предполагают никаких телодвижений от инвестора. Ты вложился и ждешь, когда твой актив подрастет в цене. Реальный сектор экономики — куда более рискованный. Риск предпринимателя не страхует ни одна страховая компания — но и доходность в тут совсем другая, в полном соответствии с этими рисками.

Вкладывать в бизнес чужого дяди — это риски, на которые мы не влияем.

Кроме того, Халилов рекомендует предпринимателям плотнее работать с банковским сектором и присматриваться к господдержке. Он надеется на то, что давление на малый бизнес со стороны государства все-таки ослабнет.

Инвестор приводит примеры бизнесов, которые сегодня выглядят весьма привлекательно для инвестиций. Например, это сельское хозяйство:

— В прошлом году зерно стоило 6 рублей за килограмм, теперь 15. А если предприниматель чуть больше включит голову и начнет делать из своего зерна муку? А если он к пшеничной муке добавит рисовую, пропустит это все через экструдер (отечественный экструдер питерского производства стоит 10 миллионов рублей) — у него получится хрустящий шарик. Этот шарик охотно закупают кондитерские фабрики — как наполнитель в конфеты. И стоит такой шарик уже не 6, не 15, а 80 рублей за килограмм! Ну, а кто думать не хочет — тот просто выращивает зерно, сдает его на элеватор за копейки по самой низкой категории, потом получает какой-нибудь кредит, да так и крутится в этом колесе.

Идеи на поверхности, главное — не лениться

Руслан Халилов советует: нужно ездить по выставкам и конференциям, знакомиться с коллегами, присматриваться к идеям. Идей, по его словам, на поверхности лежит множество. Нужно просто не лениться и просчитывать каждую из них:

— Вот уже 15 лет к нам приходят предприниматели со своими бизнес-планами и предлагают проинвестировать в их дело. Если мы оцениваем бизнес положительно, то привлекаем частные инвестиции и банковское финансирование под собственные гарантии. А еще создали ресурс «Бизнес-платформа», для того, чтобы каждый мог выложить на него свою идею, а инвестор любого уровня и масштаба посмотрел и выбрал, в какой бизнес ему вложиться и стать партнером. Это своеобразный агрегатор идей. Там уже зарегистрированы почти 10 тысяч проектов. От строительства домов до кафе и ИТ-сектора. Легко выбрать что-нибудь и вложиться, от 500 тысяч рублей и до бесконечности.

Идей, по словам Руслана Халилова, на поверхности лежит множество. Нужно просто не лениться и просчитывать каждую из них

Но даже если бизнес вдруг не пойдет — Халилов уверен: будет не так обидно терять инвестиции, занимаясь этим делом лично. Гораздо неприятнее было бы потерять деньги, не контролируя совершенно ничего:

— Вот были деньги, и вот их не стало. Что называется, по воле богов, а от тебя ничего не зависит. Это очень обидно. Так что инвестировать я советую только туда, где ты сможешь что-то проконтролировать, руками управлять и принимать решения. Это моя точка зрения!

