В России за сутки выявили 5 030 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 5 030 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 18 232 696 человек.

Выписали в связи с выздоровлением за сутки 5 959 пациентов. Это на 10,8% меньше по сравнению с 8 мая, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Всего от COVID-19 в стране вылечились 17 609 357 человек.

Госпитализировали с коронавирусом за минувшие сутки еще 1 218 человек. Это на 7% меньше по сравнению с 8 мая.

Умерли за сутки 103 человека. В общей сложности с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 377 049 россиян.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 9 мая читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина