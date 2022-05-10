Для поселений Татарстана разработают генпланы и правила застройки

Фото: Максим Платонов

Генпланы для поселений Татарстана

Как стало известно «Реальному времени», на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки городских и сельских поселений 27 районов Татарстана планируют направить 50 млн рублей. Профинансируют подготовку документации из республиканского бюджета.

Заказчиком по тендеру выступает Фонд пространственных данных Татарстана. На создание генпланов отводится не более 120 дней с момента заключения контракта. Максимальный срок, который предоставляется на разработку проектов правил землепользования и застройки — 70 календарных дней со дня разработки генплана.

Фото: realnoevremya.ru

Разработка генпланов и правил землепользования и застройки городских и сельских поселений в Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Заинском, Кайбицком, Камско-Устьинском обойдется почти в 16 млн рублей. В Агрызском, Аксубаевском, Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском — почти в 17 млн. В Лениногорском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Тетюшском, Тукаевском, Тюлячинском районах Татарстана на эти цели потратят — 17 млн.

Цель — создание условий для привлечения инвестиций

Цель разработки генплана — создание комфортной среды для жизни татарстанцев и условий для привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территорий сельских поселений Татарстана. Кроме того, с помощью этой документации хотят определить их назначения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, чтобы затем обеспечить устойчивое развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.



Генплан должен содержать положение о территориальном планировании, включающем введение и общие сведения о сельском поселении. Кроме того, требуется прописать перечень мероприятий, реализуемых согласно генеральному плану. Он предполагает разделы, описывающие следующие мероприятия:

общие организационные.

по развитию промышленного производства.

по развитию агропромышленного комплекса.

по развитию лесного комплекса.

по развитию жилищной инфраструктуры.

по развитию сферы обслуживания населения.

по развитию территории кладбищ.

по развитию туристско-рекреационных территорий.

по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

по установлению границ населенных пунктов.

по охране окружающей среды.

по развитию инженерной инфраструктуры.

по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В генплане требуется указать параметры функциональных зон. К нему необходимо приложить карту планируемого размещения объектов местного значения, карту границ населенных пунктов, в том числе границ образуемых, и карту функциональных зон сельского поселения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Генеральные планы необходимо обосновать. Специальный тестовый документ должен содержать описание современного состояния сельского поселения, в том числе экономико-географическое положение, характеристику земельного фонда, демографическую структуру населения. В него требуется включить разделы, посвященные производственным территориям, агропромышленному, лесному и жилищному фонду, объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения, кладбищам, историко-культурному наследию и жилищному строительству. Должен быть описан туристско-рекреационный потенциал, транспортно-коммуникационная и инженерная инфраструктура.

Подрядчик должен проработать направления развития поселения на расчетный срок реализации генерального плана и обоснование мероприятий по территориальному планированию. Он включает такие подразделы как прогноз численности населения, развитие экономики, промышленного производства, агропромышленного и лесного комплекса, жилищной инфраструктуры, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, территории кладбищ, туристско-рекреационных зон и транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

Документ должен содержать перечень мероприятий по гражданской обороне и по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требуется указать также основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения.



Фото: realnoevremya.ru

Кто обзаведется генпланом?

«Реальное время» публикует список городских и сельских поселений районов Татарстана, для которых разработают генпланы.

Красноборское и Терсинское сельские поселения Агрызского района.

Новокиреметское и Староильдеряковское сельские поселения Аксубаевского района.

Базарно-Матакское и Старохурадинское сельские поселения Алькеевского района.

Клементейкинское и Миннибаевское сельские поселения Альметьевского района.

Бакрчинское и Шамбулыхчинское сельские поселения Апастовского района.

Покровско-Урустамакское сельское поселение Бавлинского района.

Салаусское сельское поселение Балтасинского района.

Петровское сельское поселение Бугульминского района.

Коргузинское и Новорусско-Маматкозинское сельские поселения Верхнеуслонского района.

Большековалинское, Айбашское, Алан-Бексерское, Куркачинское, Мемдельское, Суксинское и Ташлы-Ковалинское сельские поселения Высокогорского района.

Матакское и Старокакерлинское сельские поселения Дрожжановского района.

Старокуклинское сельское поселения Елабужского района.

Поручиковское и Севалеевское сельские поселения Заинского района.

Большекайбицкое и Борундуковское сельские поселения Кайбицкого района.

Сюкевское сельское поселение и пгт Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района.

Глазовское сельское поселение Лениногорского района.

Омарское сельское поселение Мамадышского района.

Псеевское сельское поселение Менделеевского района.

Верхнетакерменское сельское поселение Мензелинского района;

Мелля-Тамакское сельское поселение Муслюмовского района.

Сухаревское сельское поселение Нижнекамского района.

Краснооктябрьское сельское поселение Новошешминского района.

Большекульгинское сельское поселение Рыбно-Слободского района.

Петровско-Заводское сельское поселение Сармановского района.

Монастырское сельское поселение Тетюшского района.

Круглопольское, Стародрюшское, Тлянче-Тамакское и Шильнебашское сельские поселения Тукаевского района.

Большеметескинско сельское поселение Тюлячинского района.

Фото: Максим Платонов

Правила землепользования и застройки появятся у следующих поселений:

Красноборскогого и Терсинского сельских поселений Агрызского района.

Базарно-Матакского и Старохурадинского сельских поселений Алькеевского района.

Клементейкинского и Миннибаевского сельских поселений Альметьевского района.

Бакрчинского и Шамбулыхчинского сельских поселений Апастовского района.

Салауского сельского поселения Балтасинского района.

Петровского сельского поселения Бугульминского района.

Коргузинского и Новорусское-Маматкозинского сельских поселений Верхнеуслонского района.

Большековалинского сельского поселения Высокогорского района.

Матакского и Старокакерлинского сельских поселений Дрожжановского района.

Большееловского сельского поселения Елабужского района.

Поручиковского, Севалеевского и Чубуклинского сельских поселений Заинского района.

Большекайбицкого и Борундуковского сельских поселений Кайбицкого района.

Сюкевского сельского поселения и пгт Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района.

Глазовского и Новочершилинского сельских поселений Лениногорского района.

Омарского сельского поселения Мамадышского района.

Мелля-Тамакского сельского поселения Муслюмовского района.

Сухаревского сельского поселения Нижнекамского района.

Краснооктябрьского сельского поселения Новошешминского района.

Большекульгинского сельского поселения Рыбно-Слободского района.

Петровско-Заводского сельского поселения Сармановского района.

Монастырского сельского поселения Тетюшского района.

Круглопольского, Стародрюшского, Тлянче-Тамакского и Шильнебашского сельских поселений Тукаевского района.

Большеметескинского сельского поселения Тюлячинского района.

Татьяна Демина