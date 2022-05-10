Посол ЛНР заявил о необходимости освобождения всей территории республики

Фото: кадр видео Минобороны России

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник не исключил, что военные ЛНР и временные администрации могут контролировать близлежащие территории и обеспечить национальную безопасность.



Он указал, что при этом стоит задача обеспечить безопасность на территории республики. Для этого, по его словам, необходимо освободить территории, которые к ней относятся по конституции ЛНР, сообщает «РИА Новости».

По данным на 8 мая, с начала спецоперации из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины эвакуировали 1 185 791 человека, из них 206 610 детей. Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, провела 983 гуманитарные акции

Маргарита Головатенко