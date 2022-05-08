Из ДНР, ЛНР и Украины эвакуировали в Россию более 19,8 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

В Россиию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины за сутки эвакуировали 19 834 человек. Об этом сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

С начала спецоперации эвакуировали уже 1 185 791 человек, из них 206 610 детей. Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, провела 983 гуманитарные акции, пишет «РИА Новости».

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня днем штаб территориальной обороны ДНР сообщил об эвакуации из Мариуполя 150 человек, в том числе 24 детей. Их разместили в пункте оказания помощи.

Вечером 7 мая Минобороны России заявило о завершении гуманитарной операции при участии ООН и МККК по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». За период ее проведения с 5 мая удалось спасти 51 человека, включая 11 детей.



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Татьяна Леухина