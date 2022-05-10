Reuters: Байден обеспокоен, что у России якобы «нет выхода» из ситуации на Украине

Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что у России якобы «нет выхода» из ситуации на Украине, об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Reuters.



Американский президент заявил об обеспокоенности этим вопросом на мероприятии по сбору средств для Демократической партии. Он пояснил, что в настоящее время «пытается понять, что с этим делать».

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Вчера стало известно, что Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Документ, одобренный обеими палатами конгресса США, должен упростить оказание военной помощи стране.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что страна бы использовала возможность разрешить ситуацию на Украине мирными методами, но ей не оставили такого шанса.

Маргарита Головатенко