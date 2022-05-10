Новости общества

08:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Reuters: Байден обеспокоен, что у России якобы «нет выхода» из ситуации на Украине

07:25, 10.05.2022
Reuters: Байден обеспокоен, что у России якобы «нет выхода» из ситуации на Украине
Фото: kremlin.ru

Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что у России якобы «нет выхода» из ситуации на Украине, об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Reuters.

Американский президент заявил об обеспокоенности этим вопросом на мероприятии по сбору средств для Демократической партии. Он пояснил, что в настоящее время «пытается понять, что с этим делать».

Фото: pixabay.com

Вчера стало известно, что Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Документ, одобренный обеими палатами конгресса США, должен упростить оказание военной помощи стране.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что страна бы использовала возможность разрешить ситуацию на Украине мирными методами, но ей не оставили такого шанса.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также