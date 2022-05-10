Билл Гейтс предупредил о мировом экономическом спаде из-за кризиса на Украине

Американский предприниматель и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс предупредил о мировом экономическом спаде из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, украинские события вызвали рост цен на сырье, усугубление проблем с логистическими цепочками и увеличение государственных долгов. Из-за этого многие государства, такие как США, Великобритания и Индия, повысили процентные ставки, чтобы снизить инфляцию. Бизнесмен отметил, что ситуация вокруг Украины идет в довершение к пандемии коронавируса, когда уровень государственного долга США уже был очень высок, и существовали некоторые проблемы в цепочке поставок.

Отмечается, что в последние месяцы в США наблюдалась рекордная инфляция. Рост начался еще до начала спецоперации России на Украине. Так, в феврале годовой показатель достиг 7,9% — это был максимум за 40 лет, а в марте вырос еще больше — до 8,5%.

Фото: Антон Журавлев

На днях министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце высказала мнение, что кризис, возникший из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине, может привести к усугублению проблемы голода во всем мире. Цены на продукты выросли на треть и достигли рекордных значений. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, от острой нехватки пищи в настоящее время страдают более 300 млн человек.

Дарья Акимова