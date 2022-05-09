Казанцы отпраздновали 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — видео

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Жители Казани отпраздновали 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Парке Победы прошел парад, в котором принимали участие школьники, а также традиционный фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары победы». В казанском Кремле представили выставку оружия времен Великой Отечественной войны из частной коллекции.

На улице Баумана прошло иммерсионное представление — волонтеры раздавали праздничные выпуски газет от 9 мая 1945 года. Здесь также проходила выставка военных и ретро-автомобилей и концерт детского духового оркестра. Песни военных лет прозвучали в Старо-Татарской слободе, где выступали и танцевальные коллективы.

В столице Татарстана главный праздничный концерт в честь Дня Победы прошел на площади Тысячелетия. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

Также сегодня после двухлетнего перерыва на онлайн-формат из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» вернулся на улицы Казани. Жители города начали шествие в 15.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Оно завершилось на площади Тысячелетия. В акции приняли участие 170 тысяч человек. В Набережных Челнах участие в акции «Бессмертный полк» приняли 76 тысяч граждан.

Дарья Акимова