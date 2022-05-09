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Минниханов: боевые традиции героев продолжает российская армия, предотвращая угрозу распространения неонацизма

19:05, 09.05.2022
Минниханов: боевые традиции героев продолжает российская армия, предотвращая угрозу распространения неонацизма
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что сегодня боевые традиции героев Великой Отечественной войны достойно продолжает российская армия. По его словам, военнослужащие в ходе спецоперации предотвращают угрозу распространения неонацизма.

Слова прозвучали на торжественном приеме в Казанском Кремле в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии присутствовал и первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ, Герой Труда России Минтимер Шаймиев.

Фото: tatarstan.ru

Минниханов считает, что победа в Великой Отечественной войне — «яркий пример торжества правды и справедливости над силами зла и беззакония». Он пожелал ветеранам здоровья, благополучия и счастья, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В своем поздравлении с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Минниханов обратил внимание, что в настоящее время татарстанцы отстаивают «интересы нашего многонационального Отечества, в том числе в рамках проведения специальной военной операции на Украине». Он убежден, что они осознают «ту высокую степень ответственности, которая возложена на нас самой историей».

Сегодня Казань и вся Россия празднует День Победы. В городах спустя два года вновь прошла акция «Бессмертный полк» в очном формате. В Татарстане в ней поучаствовали почти 370 тысяч человек. О том, как республика и ее столица отмечают 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
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