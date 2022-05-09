Минниханов: боевые традиции героев продолжает российская армия, предотвращая угрозу распространения неонацизма

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что сегодня боевые традиции героев Великой Отечественной войны достойно продолжает российская армия. По его словам, военнослужащие в ходе спецоперации предотвращают угрозу распространения неонацизма.

Слова прозвучали на торжественном приеме в Казанском Кремле в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии присутствовал и первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ, Герой Труда России Минтимер Шаймиев.

Фото: tatarstan.ru

Минниханов считает, что победа в Великой Отечественной войне — «яркий пример торжества правды и справедливости над силами зла и беззакония». Он пожелал ветеранам здоровья, благополучия и счастья, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В своем поздравлении с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Минниханов обратил внимание, что в настоящее время татарстанцы отстаивают «интересы нашего многонационального Отечества, в том числе в рамках проведения специальной военной операции на Украине». Он убежден, что они осознают «ту высокую степень ответственности, которая возложена на нас самой историей».



Сегодня Казань и вся Россия празднует День Победы. В городах спустя два года вновь прошла акция «Бессмертный полк» в очном формате. В Татарстане в ней поучаствовали почти 370 тысяч человек. О том, как республика и ее столица отмечают 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина