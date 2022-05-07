«Зенит-Казань» обыграл «Динамо» и вышел с первого места из группы «Финала шести»

Казанский «Зенит» в сухую обыграл московское «Динамо» — 3:0 (25:23, 27:25, 25:23) в завершающем матче группового этапа «Финала шести».

Все три партии прошли в сложном противостоянии. Если первый сет, несмотря на серьезное сопротивление «Динамо», удалось завершить без сет-болов, то во второй партии москвичи оказали давление и победителя удалось выявить уже после дополнительных подач — 27:25. По ходу третьей партии в один момент казанцы проигрывали пять очков, но сумели отыграться и выиграть партию в трех сетах — 25:23.

Самыми результативными в составе казанцев стали Дмитрий Волков (16 очков), Максим Михайлов (12 очков) и Бартош Беднож (8 очков). У «Динамо» 18 очков набрал Цветан Соколов, а также Богдан (12 очков) и Подлесных (10 очков).



В полуфинале команда Алексея Вербова встретится с новосибирским «Локомотивом», занявшим второе место в группе «В». Матч пройдет в понедельник, 9 мая. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Эрик Добролюбов