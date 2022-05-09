Сегодня смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет работать до 22.30

Фото: Максим Платонов

В Казани сегодня смотровая площадка Центра семьи «Казан» продолжит работу до 22.30. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Желающие смогут посмотреть на ней праздничный салют в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он начнется в 22.00.

Фото: Максим Платонов

О том, как проходит День Победы в столице Татарстана, можно увидеть в репортаже «Реального времени».



В эти минуты в Казани проходит акция «Бессметный полк». После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса шествие вернулось на улицы города. Участие в нем принимают 170 тысяч человек.

Напомним, что с 1 мая смотровая площадка Центра семьи «Казан» переходит на новый режим работы. Теперь она открыта для посещения с 10.00 до 22.00. При этом предусмотрены небольшие технические перерывы: с 14.30 до 15.00 и с 19.30 до 20.00.

Дарья Акимова