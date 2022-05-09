Здание Министерства культуры Татарстана отремонтируют за 48 миллионов рублей

В Казани на капитальный ремонт здания, расположенного на пересечении улиц Пушкина и Большой Красной выделят 48 миллионов рублей. В нем располагаются Министерство культуры, Конституционный суд республики и Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Заказчик ремонта здания — Главстрой Татарстана. Средства выделяются из республиканского бюджета.

В здании, расположенном по улице Пушкина, 66/33, требуется отремонтировать окна и кровлю. На это выделяется 15,2 миллиона и 11,76 миллиона рублей соответственно. На остальные средства проведут отделочные работы, ремонт отопления, систему водопровода. Процесс затронет также узел учета тепловой энергии и погодного регулирования.

Фото: ks.tatarstan.ru

Контракт на ремонт заключен с ООО «РСС инжиниринг». Работы требуется завершить до 1 декабря 2022 года, следует из документа, размещенного на портале госзакупок.

В феврале стало известно, что в Казани хотят отремонтировать двухэтажное здание Александровского детского приюта 1889 года постройки, где сейчас располагается Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Татарстана. Как выяснило «Реальное время», работы на объекте культурного наследия местного значения обойдутся в 108,1 миллиона рублей из бюджета республики.

Татьяна Демина