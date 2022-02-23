В Казани отремонтируют историческое здание Института археологии им. А.Х. Халикова

Фото: из документации

Ремонт проведут как внутри, так и снаружи

В Казани затеяли ремонт двухэтажного здания Александровского детского приюта 1889 года постройки, где сейчас располагается Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Татарстана. Как выяснило «Реальное время», работы на объекте культурного наследия местного значения обойдутся в 108,1 миллиона рублей из бюджета республики.

Отремонтировать собираются системы водоснабжения, отопления, водоотведения, и вентиляции, пожарную и охранную сигнализации, электротехнические работы. Также проведут реставрационные работы, они коснутся:

фасадов здания;

дверных проемов;

интерьера;

наружных конструктивных элементов здания.

В целом работы обойдутся в 74,7 миллиона рублей. В итоговую сумму, помимо налогов, входят непредвиденные затраты, затраты на проведение работ в зимнее время, постройка временных контракций и т.д.

Здание собираются привести в порядок до конца 2022 года. Подрядчик пока не определен.

Когда здание обветшало, попечительница приюта Ольга Александрова-Гейнс (на портрете И. Репина) решила построить на его месте каменное. Фото cultobzor.ru

Изначально на этом месте стояло деревянное здание

Александровский приют для девочек был основан 6 февраля 1845 года и стал вторым в Казани. Изначально он располагался на улице Ново-Горшечной, которая впоследствии получила имя выдающегося химика Александра Бутлерова.

Здание изначально было деревянным, с флигелем, службами и садом. Когда оно обветшало, попечительница приюта Ольга Александрова-Гейнс решила построить на его месте каменное. Проектировщиком выступил известный архитектор Лев Хрщонович. Среди других его известных работ — Алафузовский театр, комплекс дворянской Александро-Чемесовской богадельни, в котором сейчас располагается Казанское театральное училище и т.д.

Строительство началось в марте 1889 года и закончилось в 1890-м. На месте деревянного здания появилось двухэтажное каменное, с домовой церковью, деревянным флигелем для лазарета, каменной кухней и прачечной, деревянным сараем, погребами и садом. Затраты на строительство составили порядка 60 тысяч рублей.

Новое здание могло вместить 100 человек, кроме постоянно живущих девочек, были приходящие воспитанницы. В разные годы в приюте содержались от 48 до 126 человек: дочери священников, мещан, крестьян и низших военных чинов.



Приют находился в этом здании вплоть до 1917 года, затем в нем располагались различные учебные заведения. Позднее там располагался и располагается до сих пор Дом ученых. В 1980-х годах к левой части было пристроено четырехэтажное кирпичное здание, в котором размещается учебный научно-методический центр. Последний раз ремонт там проводился в 1980-х.

Приют находился в этом здании вплоть до 1917 года. Фото cercov.ru

Институт археологии является единственным в Поволжье

Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Татарстана, который, помимо Дома науки, сейчас занимает ремонтируемое здание, был создан в 2014 году. Он является одним из трех ведущих археологических академических институтов на территории европейской части Российской Федерации и единственным институтом на территории Поволжья. Сейчас начальником является Айрат Ситдиков.

Согласно открытым данным, учреждение организует и проводит комплексные охранно-спасательные археологические исследования. Так, в 2014—2018 годах было обследовано 520 гектаров территории Татарстана на наличие объектов культурного наследия. Еще институт издает рецензируемые научные журналы «Поволжская археология» и «Археология евразийских степей».



В структуру института, как сообщается на сайте, входит семь отделов: отделы первобытной и средневековой археологии, музей археологии, отдел охранных исследований и т.д. Всего штатных сотрудников около 70, среди них два члена-корреспондента Академии наук Татарстана, три доктора наук и 18 кандидатов наук. Внебюджетных сотрудников больше, их почти 90, в том числе восемь докторов наук.

Дарья Пинегина