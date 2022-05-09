Главное о коронавирусе на 9 мая: новые консультации по «Спутнику V» и последствия болезни для глаз
В Татарстане подтвердилась еще одна смерть от COVID-19
- На 7 мая в Татарстане подтвердился лишь один случай смерти от коронавируса. В целом на вчерашний день в республике было выявлено 196 новых пациентов, 61 из которых потребовалась госпитализация. В последний раз менее 200 новых случаев заболевания в республике зарегистрировали лишь 21 января.
Роспотребнадзор: «стелс-омикрон» не приводит к росту заболеваемости в России
- Число летальных исходов из-за коронавируса в России на прошлой неделе впервые с конца сентября 2020 года оказалось меньше 1 000. Так, за последние семь дней было зарегистрировано 915 смертей, что почти на 19% меньше, чем за предшествующий аналогичный период. Показатель летальности при этом не изменился и остался на отметке 2,07%. Кроме того, число выявленных случаев заражения стало минимальным с середины сентября 2020 года. На прошлой неделе в стране было выявилено 38 265 инфицированных (это на 26,8% меньше, чем на предыдущей).
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что Россия продолжает консультации с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по признанию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он также добавил, что ситуация с лекарствами в стране нормализовалась.
- Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что «стелс-омикрон» не приводит к росту заболеваемости коронавирусом в России. Вместе с этим он отметил, что считает, что «стелс-омикрон» вполне заслуживал своей собственной буквы греческого алфавита, так как сильно отличается от варианта BA.1.
- Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталий Зверев заявил, что людям, не болевшим коронавирусом, не следует пренебрегать ношением средств индивидуальной защиты органов дыхания во время парада Победы и шествия «Бессмертного полка». По его словам, в такой ситуации людям не удастся избежать тесного контакта друг с другом. Он подчеркнул, что речь идет не о декоративных, а о медицинских масках или респираторах. Кроме того, Зверев считает, что перед мероприятиями не стоит на всякий случай принимать противовирусные препараты.
- Офтальмолог-хирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль рассказала, что люди, которые перенесли COVID-19, обращаются с жалобами на то, что у них перед глазами появились темные пятна. Кроме того, в ряде случаев происходит искривление изображения. По словам врача, такой синдром называется — увеит, генерализованное воспаление увеального тракта. Вылечить увеит помогают капли или инъекции, однако не исключена возможность того, что спасти глаз получится только благодаря хирургическому лечению, подчеркнула эксперт.
- Врач-иммунолог Надежда Логина заявила, что коронавирус приобрел статус сезонного заболевания, которое периодически будет напоминать о себе, но масштабных пандемий, которые были в период появления штаммов «дельта» или «омикрон», вряд ли стоит ожидать. По ее словам, нет официальных данных о том, что «коронавирус воспрял с новой силой», и со дня на день «устроит новую пандемию в России». Она отметила, что у населения страны образовался мощный коллективный иммунитет, но отсутствие серьезной угрозы вовсе не повод игнорировать иммунизацию от болезни.
- На 8 мая в Челябинской области было подтверждено 159 случаев заболевания COVID-19. Это на 4% меньше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 328 933 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 318 056 пациентов, из них за прошедшие сутки 161 человек. На сегодня болеют 1945 жителей региона. Всего с начала пандемии, по данным регионального минздрава, от COVID-19 умерли 7612 жителей Челябинской области.
В Израиле отменят обязательный ПЦР-тест в аэропорту с 20 мая
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 517 357 846 человек, 6 251 366 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 863 725). На второй строчке — Индия (43 105 401), на третьей — Бразилия (30 564 536), на четвертой — Франция (29 148 451), на пятой — Великобритания (22 292 118).
Больше всего смертей зафиксировано в США (997 526). За ними следуют Бразилия (664 374), Индия (524 093), Россия (369 350, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 334).
- Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с 20 мая по прилете в страну больше не потребуется предоставлять результаты ПЦР-теста на коронавирус. Отмечается, решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в стране, а также по результатам оценки ситуации с участием специалистов ведомства и сотрудников Управления аэропортов. Помимо этого, с 10 мая вместо ПЦР-теста можно пройти обследование на антиген, отрицательный результат необходимо предъявлять перед посадкой в самолет. В таком случае тест нужно сделать за сутки до вылета в Израиль.
- Специалисты Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии рассказали, что у 10% людей, переболевших коронавирусом, даже через год проявляются последствия заболевания. Отмечается, что наиболее распространенным симптомом является потеря мышечной силы — он наблюдается у 7,4% пациентов. Кроме того, затрудненное дыхание отмечается у 4,4%, сонливость — у 3,5%. В исследовании приняли участие 693 человека, которые были госпитализированы с тяжелой формой коронавируса в период с сентября 2020 года по июль 2021 года.
- Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус. Она отметила, что переносит заболевание без симптомов, поскольку была вакцинирована. Ранее Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен также получил положительный результат теста на COVID-19.
- В Северной Корее призвали активизировать усилия по предотвращению распространения COVID-19 в стране. Как сообщает агентство «Ренхап», по данным разведки Южной Кореи, временный карантин, введенный в КНДР в прошлую среду, предположительно, мог быть связан с COVID-19. Однако не исключают и вероятность вспышки заболеваний, передаваемых через воду, например, брюшной тиф. Между тем, Пхеньян по-прежнему заявляет об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране.
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