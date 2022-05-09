В Европе и США регистрируют случаи тяжелого поражения печени у детей

Медики в Европе и США фиксируют случаи тяжелого поражения печени у детей. ВОЗ сообщает уже о 228 заболевших в 20 странах.

Инфекция поражает детей в возрасте от одного месяца до 16 лет. У них наблюдаются следующие симптомы: боли в животе, диарея и тошнота при небольшой температуре или без нее.

Затем появляются типичные признаки гепатита — пожелтение кожи и белков глаз, темная моча, светлый стул, боль в мышцах и суставах, существенно повышается содержание печеночных ферментов (АСТ и АЛТ) в крови — до 500—2000 международных единиц на литр.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным ВОЗ, в результате инфекции один ребенок скончался, а примерно каждому десятому потребовалась пересадка органа, пишет «РИА Новости».

В конце апреля еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что гепатит неизвестной природы обнаружен уже в 12 странах Евросоюза. По состоянию на 25 апреля было зарегистрировано около 40 случаев. В ВОЗ сообщали, что случаи острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировали в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки.



Татьяна Леухина