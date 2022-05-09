Президент Германии считает, что мечта о едином европейском доме потерпела крах

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Берлине на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB), выразил слова благодарности союзникам на Западе и Востоке, освободившим Германию 77 лет назад от нацизма. При этом он назвал 8 мая этого года днем войны из-за событий на Украине.

По его мнению, поколения политиков работали над тем, чтобы никогда больше не было войны в Европе.

— Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар, — приводит ТАСС его слова.

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События на Украине президент Германии назвал разрывом со многим, что считалось само собой разумеющимся, «эпохальным сломом».

В апреле Штайнмайер заявил, что вернуться к нормальным отношениям с Россией при президенте Владимире Путине невозможно.



На этой неделе президент Болгарии Румен Радев предупредил, что затягивание украинского кризиса приведет Европу к тяжелым экономическим последствиям.



Татьяна Леухина