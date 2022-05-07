Президент Болгарии предупредил об экономическом самоуничтожении Европы из-за украинского кризиса

Затягивание украинского кризиса приведет Европу к тяжелым экономическим последствиям. Такое мнение выразил президент Болгарии Румен Радев в интервью N-TV.

— Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении, — передает «РИА Новости» его слова.

Радев раскритиковал парламент страны за отправку военно-технической помощи Украине. Он считает это «опасным шагом» к вовлечению Болгарии в конфликт, указав на риски подобной поддержки.

Фото: pixnio.com

В конце апреля глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о грядущих сложных месяцах. Она выражала надежду, что российская спецоперация на Украине в ближайшее время закончится.



Татьяна Леухина