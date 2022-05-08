Новости спорта

21:53 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России выиграла хоккейный турнир в Санкт-Петербурге

20:59, 08.05.2022 1
Сборная России выиграла хоккейный турнир в Санкт-Петербурге
Фото: Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии в финальном матче международного турнира в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 3:2.

Шайбы в ворота соперника забили Данил Башкиров (14-я минута), Марат Хуснутдинов (20), Илья Сафонов (29). У белорусов отличились Александр Скоренов (4) и Степан Звягин (8).

Исполняющим обязанности главного тренера сборной России на турнире в Санкт-Петербурге был Сергей Зубов.

В пятницу Сборная России по хоккею обыграла Белоруссию в матче турнира в Санкт-Петербурге со счетом 3:0.

Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также