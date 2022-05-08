Сборная России выиграла хоккейный турнир в Санкт-Петербурге
Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии в финальном матче международного турнира в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 3:2.
Шайбы в ворота соперника забили Данил Башкиров (14-я минута), Марат Хуснутдинов (20), Илья Сафонов (29). У белорусов отличились Александр Скоренов (4) и Степан Звягин (8).
Исполняющим обязанности главного тренера сборной России на турнире в Санкт-Петербурге был Сергей Зубов.
В пятницу Сборная России по хоккею обыграла Белоруссию в матче турнира в Санкт-Петербурге со счетом 3:0.
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