Уроженка Татарстана Алсу Абдуллина в составе лондонского «Челси» стала чемпионкой Англии

Российская футболистка, уроженка Татарстана Алсу Абдуллина в составе лондонского «Челси» стала чемпионкой Англии. Об этом пишет «РИА Новости».

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в заключительном туре со счетом 4:2. Лондонский клуб стал победителем женского чемпионата страны в третий раз подряд.

Фото: rfs.ru

Уроженка татарстанского поселка Актюбинский перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре 2021 года, подписав контракт на 2,5 года. Подробнее о том, почему спортсменка решила уехать из Татарстана и выбрала футбол, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина