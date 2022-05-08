Уроженка Татарстана Алсу Абдуллина в составе лондонского «Челси» стала чемпионкой Англии
Российская футболистка, уроженка Татарстана Алсу Абдуллина в составе лондонского «Челси» стала чемпионкой Англии. Об этом пишет «РИА Новости».
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в заключительном туре со счетом 4:2. Лондонский клуб стал победителем женского чемпионата страны в третий раз подряд.
Уроженка татарстанского поселка Актюбинский перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре 2021 года, подписав контракт на 2,5 года. Подробнее о том, почему спортсменка решила уехать из Татарстана и выбрала футбол, читайте в материале «Реального времени».
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