СМИ: в Приднестровье предотвратили теракт

Этой ночью на телерадиоцентре «Маяк» в непризнанной Приднестровской Молдавской республике предотвратили теракт. Нейтрализован грузовой дрон с 2 кг пластида и 5-литровой емкостью с зажигательной смесью.

Отмечается, что взрывное устройство планировали привести в действие в дистанционном режиме с помощью радиосигнала. В здании, которое намерены были взорвать, находилась охлаждающая система для трансформаторов. Взрыв полностью бы вывел из строя радиотелецентр.

Дрон, который использовался при планировании теракта, может нести до 20 кг груза и перемещаться на расстояние до 30 км, передает «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал «ТСВ».

В апреле в Приднестровье уже произошло несколько взрывов — в здании Министерства госбезопасности и радиотелецентре. Так, по зданию ведомства стреляли из ручного противотанкового гранатомета. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее — в материале «Реального времени».

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва встревожена эскалацией напряженности в регионе и расценивает произошедшие там инциденты как акты терроризма.

Диана Жиленкова