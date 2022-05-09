Исследование: в Татарстане 4,5% соискателей готовы поехать на вахту

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно исследованию, 4,5% татарстанских соискателей готовы поехать на вахту. Чаще всего это водители, на чью долю приходится 7,1% от всех «вахтовых» резюме, сообщает служба исследований hh.ru.

Также нередко вахтой интересуются инженеры-конструкторы (5,1%), механики (4,3%), менеджеры по продажам (4%), машинисты (3,8%), инженеры-технологи (3,2%), слесари (3%). Интерес зафиксирован и со стороны инженеров ПТО (2,8%), электромонтажников (2,7%) и прорабов (2,6%).

Почти четверть соискателей (24%) рассчитывают на зарплату более чем в 100 тысяч рублей. Еще 18% готовы получать 80—100 тысяч, 19% — от 60 до 80 тысяч, а 22% — от 40 до 60 тысяч рублей. А 17% соискателей готовы работать менее чем за 40 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В конце апреля стало известно, что Татарстан занял восьмую строчку в рейтинге регионов России с наиболее высоким доходом среди вахтовых работников. Например, в республике до 132,8 тысячи рублей вахтовым методом может получать полировщик.

Диана Жиленкова