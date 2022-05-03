Иммунолог Жемчугов дал рекомендации в период активности клещей

Клещи в настоящее время очень активны, в связи с чем важно правильно выбирать одежду для отдыха на природе. Советами поделился врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Он рассказал, что клещи реагируют на тепло тела человека или животного: «Они поднимаются по траве или парашютируют, ищут в одежде бреши, чтобы получить доступ к телу».

Чтобы защитить себя, следует надеть высокие ботинки, штаны с резинками, куртку на резинках или с манжетами. Главное, по словам Жемчугова, закрыть голову, поскольку клещи очень любят волосы.

— При укусе клеща человек не чувствует боли, но потом может начаться зуд. Если есть возможность, то клеща нужно положить во флакончик, отвезти на анализ на возбудителей, — приводит слова иммунолога RT.

Фото: pixabay.com

В этом году в Татарстане в четыре раза выросло число обратившихся за медицинской помощью после укусов клещей. Согласно данным на 29 апреля, с начала эпидемиологического сезона в медучреждения обратились 152 человека, в том числе 52 ребенка. В прошлом году таких случаев зарегистрировали всего 12. Кроме того, в два раза оказался превышен среднемноголетний уровень. Он составлял 2,11 на 100 тысяч населения.

Маргарита Головатенко