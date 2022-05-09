Нанесение разметки на дороги Елабуги обойдется в 3,8 миллиона рублей

На нанесение дорожной разметки на дороги Елабуги готовы выделить 3,8 миллиона рублей. Средства на эти цели предусмотрены в городском бюджете.

Дорожную разметку в Елабуге нанесут на проспекте Нефтяников, проспекте Мира и Окружном и Небережночелнинском шоссе. Появится она также на улицах Строителей, Баки Урманче, Чапаева, Московская, Казанская, Интернациональная, Тази Гиззата, Горького и Марджани.



Подрядчику необходимо подготовить поверхность дорожного покрытия, нанести предварительную разметку, а затем и основной разметочный материал. Кроме того, ему поручено не допускать движения транспорта по нарисованным линиям на время работ. Завершить их требуется до 20 июня 2022 года, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: realnoevremya.ru

На нанесение дорожной разметки на дорогах Казани в этом году планировали направить 320 миллионов рублей. Завершить работы планируется до 1 сентября. Общая протяженность нанесенной разметки на дорогах столицы Татарстана составит 2,1 тысячи километров.



Татьяна Демина