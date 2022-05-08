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В Москве задержали сторонников неонацистов, которые готовили теракты ко Дню Победы

08:17, 08.05.2022
В Москве задержали сторонников неонацистов, которые готовили теракты ко Дню Победы
Фото: ru.wikipedia.org

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «М.К.У.». Злоумышленники планировали совершить теракты и массовые убийства в стране ко Дню Победы, в частности, они пытались заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова.

Согласно данным ФСБ, задержанные действовали по указанию лидера организации Егора Краснова. Видео с поджогом участники группировки намерены были распространить в Сети в целях устрашения граждан и привлечения новых сторонников в организацию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств, — цитирует заявление ФСБ «РИА Новости».

В конце марта ФСБ России сообщила о задержании 60 сторонников группировки «М.К.У.» в 23 регионах страны. По данным спецслужбы, изъяты охотничье оружие, боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие.

Диана Жиленкова
Происшествия

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