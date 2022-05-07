За сутки в России выявили 5,5 тысячи случаев заболевания COVID-19
За последние сутки в России выявили 5 500 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцию подхватили 18 222 219 жителей страны.
По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 2 562 человека. Всего выздоровели 17 596 716 россиян, в том числе 8 649 — за минувшие сутки. COVID-19 унес жизни еще 132 заболевших. За все время от вируса скончались 376 828 граждан России.
За последние сутки проведено 197 тысяч тестов на инфекцию. Всего выполнены свыше 291,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
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