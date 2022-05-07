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За сутки в России выявили 5,5 тысячи случаев заболевания COVID-19

11:10, 07.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 5,5 тысячи случаев заболевания COVID-19
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 5 500 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцию подхватили 18 222 219 жителей страны.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 2 562 человека. Всего выздоровели 17 596 716 россиян, в том числе 8 649 — за минувшие сутки. COVID-19 унес жизни еще 132 заболевших. За все время от вируса скончались 376 828 граждан России.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведено 197 тысяч тестов на инфекцию. Всего выполнены свыше 291,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

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Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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