Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче «Финала шести» в Казани

Петербургский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» в матче «Финала шести» чемпионата России по волейболу. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1 (21:25, 25:20, 25:21, 25:21).

Таким образом, петербуржцы заняли первое место в турнирной таблице группы, одержав две победы в двух матчах. «Локомотив» расположился на втором месте, третье место заняло «Динамо-ЛО» из Ленинградской области, пишет «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Вчера Петербургский «Зенит» обыграл «Динамо» из Ленинградской области в Казани. Игра завершилась со счетом 3:2 (25:22, 19:25, 20:25, 25:21, 15:12).

В полуфинале турнира, который состоится 9 мая, встретятся две лучшие команды из каждой тройки. Финал и матч за третье место пройдут 10 мая.

Татьяна Леухина