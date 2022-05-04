В Минтруда России заявили, что число безработных не растет

В России ситуация на рынке труда является достаточно стабильной, число безработных не растет. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным.

— Порядка 3,1 миллиона безработных граждан — мы видим, что количество безработных в нашей стране не растет.

Порядка 98 тысяч россиян находятся в «простое» и около 110 тысяч граждан — в формате неполной занятости на предприятиях, приостановивших работу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас российские центры занятости могут предложить 1,9 млн вакансий, сообщается на сайте Кремля.

В конце апреля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране число официально зарегистрированных безработных не увеличилось относительно 1 марта. По данным на 25 апреля, в стране зарегистрирована 681 тысяча безработных. Росстат сообщал, что по итогам марта текущего года уровень безработицы в России составил 4,1%.

В Татарстане численность зарегистрированных безработных по состоянию на 22 апреля составляла 10 757 человек. Уровень регистрируемой безработицы составлял 0,53%.

Татьяна Леухина