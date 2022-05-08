В городском субботнике в Челнах приняли участие 830 человек

В Набережных Челнах провели субботник с участием 830 человек. Работы прошли в рамках санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал 1 апреля и продолжится до конца мая.



Например, была ликвидирована незаконная свалка на пересечении Сармановского тракта и Казанского проспекта: собрано более 30 мешков мусора. А в парке «Победы» у мемориальной зоны школы №24 учащиеся прочесывали газоны и собрали девять мешков растительных и бытовых отходов.

Фото: nabchelny.ru

Также на остановке «Универсам» вдоль пешеходного тротуара в поселке ГЭС высадили 37 сосен, а на территории дома 46/07 — 17 деревьев. В общей сложности в течение дня в городе посадили 74 дерева, сообщается на сайте Челнов.

По данным Минэкологии Татарстана, с начала санитарно-экологического двухмесячника в республике вывезли более 216 тысяч кубометров мусора. Также обнаружено 1 661 место несанкционированного размещения отходов, 1 334 из них ликвидированы (80,3%).

Диана Жиленкова