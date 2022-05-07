С начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане вывезли более 216 тысяч кубометров мусора

Фото: Максим Платонов

С начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане вывезено более 216 тысяч кубометров мусора. В очистке территорий участвуют выше 357 тысяч человек и 7 тысяч единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.

По данным ведомства, также выявлено 1 661 место несанкционированного размещения отходов, 1 334 из них ликвидированы (80,3 %). В общественную приемную поступило 1 950 обращений о нарушениях.

Фото: Максим Платонов

Санитарно-экологический двухмесячник стартовал в регионе 1 апреля и продолжится до конца мая. В перечень задач включена очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ и др.

Диана Жиленкова