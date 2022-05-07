Слуцкий о предстоящем матче с «Локомотивом»: «У любой команды есть сильные и слабые стороны»

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу с московским «Локомотивом». По его словам, это одна из самых укомплектованных команд.

— Команда индивидуально и по длине скамейки наверно должна была претендовать на максимально высокие места в чемпионате России, — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Как отметил главный тренер «Рубина», группа атаки «Локомотива» вызывает большое уважение. Однако результаты у команды не всегда стабильные.

Фото: rubin-kazan.ru

— Понятно, что мы готовимся, у любой команды есть сильные и слабые стороны. Будем стараться воспользоваться какими-то моментами, — добавил Слуцкий.

Тем временем «Локомотив» анонсировал матч против «Рубина» роликом с отсылкой к одноименной марке телевизоров. Игра состоится завтра, 8 мая, на «РЖД Арене» в Москве.

Недавно казанский клуб уступил «Сочи» со счетом 0:6 в пользу соперника. В составе сочинской команды мячи забили Тимофей Маргасов , Жоаозиньо, Матео Кассьерра, Кирилл Заика, Ивелин Попов, Георгий Мелкадзе.

Диана Жиленкова