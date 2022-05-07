«Локомотив» анонсировал матч против «Рубина» роликом с отсылкой к одноименной марке телевизоров

Фото: скриншот видео

«Локомотив» анонсировал домашний матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». На сайте московского футбольного клуба появился видеоролик с отсылкой к известной марке телевизоров.

— Что-то «Рубин» в этом году вообще ничего не показывает, — говорят герои ролика, смотря телевизор. Затем они продают телевизор, чтобы получить деньги на билеты на матч.

Игра состоится завтра, 8 мая, на «РЖД Арене» в 19:00.

В конце апреля «Рубин» уступил «Сочи» в 27-м туре РПЛ. Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 0:6 в пользу соперника. В составе сочинской команды мячи забили Тимофей Маргасов , Жоаозиньо, Матео Кассьерра, Кирилл Заика, Ивелин Попов, Георгий Мелкадзе.

Диана Жиленкова