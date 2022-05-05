В Татарстан придет потепление: синоптики прогнозируют до +21 градуса

Фото: Максим Платонов

В Татарстан в ближайшие дни придет потепление. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем воздух прогреется до +21 градусов.

Ночью в пятницу, 6 мая, в Татарстане ожидается мокрый снег. Днем существенных осадков не прогнозируется, но сохранится сильный северо-западный, западный ветер порывами 15—18 м/с. Ночью похолодает до 0..-5 градусов. Днем потеплеет до +7..+12°С.

В выходные в Татарстане дождей не ожидается. В субботу, 7 мая, ночью ожидается от 0 до +4 градусов, а на юге и востоке до -4 градусов, днем потеплеет до +13..+18 градусов. В воскресенье, 8 мая, в республике ночью прогнозируется от +1 до +6 градусов, на юге и востоке — от 0 до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +16..+21˚С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 9 мая на большей части республики осадки маловероятны. На востоке возможен небольшой дождь. Ночные температуры ожидаются в пределах от +2 до +7 градусов, дневные — от +15 до +20°С.

Фото: Максим Платонов

Во вторник, 10 мая, в Татарстане вновь пройдут дожди. По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью ожидается от +3 до +8 градусов. Днем потеплеет до +11..+16 градусов.

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что 4 мая в республике установилась теплая неустойчивая погода. Временами наблюдались дожди, днем — сильный ветер порывами до 20 м/с, в отдельных районах с грозами. Днем зафиксировали +15..+20 градусов, сегодня ночью — от +4 до +8 градусов.



Днем 5 мая Татарстан попал под влияние тыловой части циклона — северо-западными воздушными потоками принесло холодный воздух северных широт. Наблюдаются дожди, мокрый снег и снежная крупа, сильный порывистый ветер. Зафиксировано от +5 до +10 градусов.

В Гидрометцентре России спрогнозировали теплый май. Температурный фон ожидается выше нормы примерно на 60—65% территории страны, в том числе и в Поволжье.

Татьяна Демина