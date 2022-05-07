За сутки в Казани произошло 138 ДТП
За последние сутки в столице Татарстана произошло 138 ДТП. В некоторых из них есть пострадавшие. Так, случились четыре наезда на пешеходов, сообщает ГИБДД Казани.
В минувшую пятницу в городе задержали четырех водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у одного человека не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставлены двое горожан.
Несколько дней назад стало известно, что в Татарстане в ДТП погиб заместитель начальника полиции Набережных Челнов Данис Садыков. Авария произошла на автодороге М-7 в районе села Тавларово. Садыков находился за рулем внедорожника Hyundai, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
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