За сутки в Казани произошло 138 ДТП

За последние сутки в столице Татарстана произошло 138 ДТП. В некоторых из них есть пострадавшие. Так, случились четыре наезда на пешеходов, сообщает ГИБДД Казани.

В минувшую пятницу в городе задержали четырех водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у одного человека не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставлены двое горожан.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад стало известно, что в Татарстане в ДТП погиб заместитель начальника полиции Набережных Челнов Данис Садыков. Авария произошла на автодороге М-7 в районе села Тавларово. Садыков находился за рулем внедорожника Hyundai, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Диана Жиленкова