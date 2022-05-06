Минниханов наградил четырех ветеранов Великой Отечественной войны медалью «100 лет образования ТАССР»

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил четырех жителей республики медалью «100 лет образования ТАССР». Согласно указу, награда вручается за многолетний плодотворный труд на благо региона и большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Медаль «100 лет образования ТАССР» вручается участнику войны Завдату Ахметшину, а также труженикам тыла Фархизамал Гатауллиной, Абдулазяну Идиатуллову и Мариам Надершиной.

Фото: скриншот документа

9 мая в столице Татарстана пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк». Сбор участников стартует в 13.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого, начало — в 15.00. Шествие пройдет по улицам Лобачевского, Кремлевской и др.

Диана Жиленкова