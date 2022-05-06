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Минниханов наградил четырех ветеранов Великой Отечественной войны медалью «100 лет образования ТАССР»

18:29, 06.05.2022 1
Минниханов наградил четырех ветеранов Великой Отечественной войны медалью «100 лет образования ТАССР»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил четырех жителей республики медалью «100 лет образования ТАССР». Согласно указу, награда вручается за многолетний плодотворный труд на благо региона и большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Медаль «100 лет образования ТАССР» вручается участнику войны Завдату Ахметшину, а также труженикам тыла Фархизамал Гатауллиной, Абдулазяну Идиатуллову и Мариам Надершиной.

Фото: скриншот документа

9 мая в столице Татарстана пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк». Сбор участников стартует в 13.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого, начало — в 15.00. Шествие пройдет по улицам Лобачевского, Кремлевской и др.

Диана Жиленкова
ОбществоИстория Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:40
    Ну, наконец то, награда пришла к тем, кто её заслужил и всю свою жизнь отдал на благо республики Татарстан. А не каким то левым гостям и приезжим на час.
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