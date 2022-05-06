В Казани до конца мая ограничили движение по улице Дзержинского

В Казани до 25 мая ограничили движение по улице Дзержинского. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Частично перекрыли движение по проезжей части, а также полностью закрыли тротуар возле дома №6/2 по ул. Дзержинского до пересечения с ул. Миславского. Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Казани для движения закрыли участок по улице Болотникова от дома №35а до дома №29а в связи с работами по выносу инженерных сетей. Ограничения продлятся до 11 мая. Также с 9 по 10 мая будет ограничено движение на улице Парижской Коммуны, с 20 мая по 10 июня — участок дороги по улице Ахтямова. Кроме того, в Казани продлили до 29 июня ограничение движения на участке дороги по улице Хлебозаводской.

Татьяна Леухина