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В Казани по улице Ахтямова временно закроют для движения транспорта участки дороги

13:02, 05.05.2022
В Казани по улице Ахтямова временно закроют для движения транспорта участки дороги
Фото: Олег Тихонов

В Казани временно ограничат движение на нескольких участках дороги по улице Ахтямова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение транспорта ограничат в два этапа. С 20 мая по 10 июня закроется участок от дома №24 до дома №26а, с 10 по 20 июня — между домами №19 и №24 по улице Ахтямова.

Ограничение связано с капремонтом внутриквартальных тепловых сетей.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня также сообщалось, что с 9 по 10 мая в Казани на улице Парижской Коммуны частично ограничат движение. Для движения закроется участок улицы Парижской Коммуны около дома №4 и участок улицы Татарстан возле здания №2.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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