За первые два месяца 2022 года татарстанцам оказали платные услуги на 58,6 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе — феврале текущего года в Татарстане объем платных услуг населению составил 58,6 млрд рублей. Это на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Татарстанстат.

Отмечается, что за первые два месяца этого года в республике оказали бытовые услуги на 8,2 млрд рублей. Это на 12,8% больше, чем год назад.

Фото: tatstat.gks.ru

По данным Татарстанстата, в январе 2022 года объем платных услуг составил 29 млрд рублей, годом ранее — 25,7 млрд рублей. За этот период в этом году бытовые услуги оказаны на 4,2 млрд рублей, в прошлом — 3,5 млрд рублей.

В прошлом году в республике местным жителям оказали платные услуги на 301,1 млрд рублей, что на 9,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 43 млрд рублей отнесли к бытовым услугам.

Диана Жиленкова