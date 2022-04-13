Здание МВД по Арскому району Татарстана реконструируют за 254,7 миллиона рублей
В МВД по Арскому району Татарстана за 254,7 миллиона рублей проведут реконструкцию административного здания и гаража с устройством изолятора временного содержания, такие сведения есть на сайте госзакупок.
Реконструкция будет проводиться в здании на улице Первомайской, 16 в Арске. На это выделят средства из российского бюджета — средства государственного оборонного заказа на 3 года. В этом году направят 84,5 миллиона рублей, в 2023—2024 годах — 100 и 70,1 миллиона рублей.
Заказчик — МВД по Татарстану. Срок выполнения работ — со дня заключения контракта до 10 ноября 2024 года. Подать заявку можно до 19 апреля, подрядчика определят 21 апреля.
От подрядчика требуется провести реконструкцию и строительные работы в административном здании (общая площадь — 1 084,94 кв. м), в здании ИВС (2 683,69 кв. м), в здании гаража (256,09 кв. м), КПП №1 и КПП №2 (№5 по ПЗУ и №6 по ПЗУ, 18,55 кв. м на одно здание) и в здании кинологической службы (№7 по ПЗУ) (24,45 кв. м).
Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнеуслонский» переедет в отдельное здание — как в начале февраля выяснило «Реальное время», его строительство обойдется на 100 миллионов дешевле, чем ремонт отдела в Арске, — 150 миллионов рублей.
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