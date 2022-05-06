Экс-вратарь казанского «Ак Барса» Игорь Бобков стал игроком «Автомобилиста»
Вратарь Игорь Бобков завершил карьеру в казанском «Ак Барсе» и перешел в екатеринбургский «Автомобилист», сообщается на сайте клуба.
Контракт «Автомобилиста» с 31-летним голкипером заключен до 30 апреля 2023 года.
О предстоящем переходе голкипера в «Автомобилист» стало известно на этой неделе.
Игорь Бобков провел в составе казанского клуба семь игр при коэффициенте надежности 2,19. Отразил 89,7% бросков, дважды сыграв на ноль. В конце апреля «Ак Барс» покинули шесть игроков, включая Бобкова. Это связано с истечением срока контракта.
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